Roma, occhi su Elmas: l’ex Napoli torna in Serie A?

Roma, un jolly per Gasperini: il profilo di Elmas convince

La Roma torna a muoversi sul mercato e lo fa puntando su un nome che sorprende: Eljif Elmas. Il club giallorosso è alla ricerca di un esterno offensivo capace di partire da sinistra per rientrare sul destro, e il profilo del macedone convince. Reduce da una parentesi più che positiva al Torino, dove ha realizzato quattro reti in tredici presenze, Elmas è tornato al Lipsia dopo il prestito, ma il suo futuro resta in bilico.

Il club tedesco lo valuta tra i 15 e i 18 milioni di euro, una cifra più bassa rispetto ai 25 milioni investiti poco più di un anno fa per strapparlo al Napoli. Proprio in azzurro, Elmas era stato protagonista dello storico Scudetto del 2023, diventando uno dei giocatori chiave alle spalle di Osimhen e Kvaratskhelia. Poi il trasferimento in Bundesliga, senza però mai riuscire a trovare continuità.

Per la Roma sarebbe un colpo strategico: con Dybala, Baldanzi e Soulé già in rosa, Mourinho vuole un elemento duttile, che possa agire da trequartista e persino da mezzala all’occorrenza. Il macedone, con il contratto in scadenza nel 2028, rappresenta un’occasione concreta per rinforzare la batteria offensiva. I prossimi giorni diranno se l’idea diventerà trattativa.