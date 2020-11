Fantacalcio, consigli nona giornata Serie A: chi schierare in difesa e a centrocampo

I consigli di Fantacalcio validi per l’ottava giornata di Serie A. Quali difensori e quali centrocampisti schierare, quali invece è meglio evitare

Difesa e centrocampo sono i reparti che solitamente fanno scattare i maggiori dubbi nelle menti dei fantallenatori. Comprendere quali possono essere i giocatori in grado di portare i bonus può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta.

Basandoci su quanto di meglio ci può offrire la nona giornata di Serie A, il milanista Calhanoglu è in cima alla lista dei top dei centrocampisti. Il turco viste le molteplici assenze del reparto offensivo rossonero, ha il compito di caricarsi sulle spalle la squadra, soprattutto in zona goal.

Rimanendo sulla linea mediana tra i top ci sono anche Soriano e Kucka che contro Crotone e Genoa potrebbero regalare punti preziosi. Da sfruttare il turno casalingo alla portata della Lazio. I due geni Luis Alberto e Milinkovic Savic (al rientro dopo il covid) sono tra coloro da schierare assolutamente.

Spostandoci in difesa Zappa del Cagliari cerca riscatto contro lo Spezia. Finora ad eccezione del match contro la Juventus è stato tra i più sorprendenti della formazione sarda.

Discorso simile per Singo del Torino. Contro l’Inter ha fatto benissimo e ormai è sempre più nelle grazie del tecnico Giampaolo. Un difensore che gioca da esterno nel 3-5-2 è una risorsa di non poco conto al Fantacalcio.

Il giocatore principe per quanto riguarda questo meccanismo è Gosens. Dopo la perla di Anfield Road però non è detto che giochi contro il Verona. Per chi può è bene affidarsi al suo “gemello” Hateboer che sicuramente troverà posto sulla corsia di destra.

Le garanzie di questo turno sembrano essere Chiesa e Kulusevski. A Benevento le attenzioni sono tutte per loro, pronti a far gioire chi ha il privilegio di averli nella propria rosa.

Fantacalcio, consigli nona giornata Serie A: chi evitare in difesa e a centrocampo

Capitolo Flop. Ramirez nonostante la sua voglia di rimanere alla Sampdoria nel corso della scorsa estate, finora non è stato decisivo. Probabile stia risentendo anche della concorrenza e della brillantezza del giovane Damsgaard. Insomma si può optare per soluzioni migliori.

Nella Lazio l’anello debole potrebbe essere Fares. Non è al meglio della condizione e il duello con Stryger Larsen non è propriamente una passeggiata. Non se la passa molto meglio Hakimi che nelle ultime settimane sta vivendo una vera e propria involuzione. Non è da escludere che Darmian possa soffiargli il posto.

Altri possibili giocatori da malus sono i difensori dell’Udinese Becao e Samir. Al cospetto di Immobile e Correa la prospettiva di un buon voto appare decisamente ardua.

Visto il nervosismo palesato in Champions League, meglio evitare Vidal. L’espulsione con il Real Madrid è l’apice di una prima parte di stagione altamente al di sotto delle aspettative.

La Roma andrà a Napoli incerottata in difesa. Probabile il recupero di almeno uno tra Mancini e Smalling, ma al cospetto di Lozano, Mertens e Insigne serve una tenuta difensiva diversa.