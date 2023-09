Fiorentina-Atalanta, le ultimissime sul match

Sfida per l'Europa

Fiorentina e Atalanta cercano una vittoria di prestigio per iniziare bene la stagione in attesa di pensare a Conference ed Europa League. Italiano sceglie Nzola per l’attacco, Gasperini invece De Ketelaere accanto Scamacca.

Le probabili formazioni:

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Arthur; Sottil, Bonaventura, Gonzalez; Nzola. All. Italiano.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini.