Fiorentina-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla

Il match del Franchi servirà a capire quale sarà una delle sorprese di questo campionato. Le squadre in attesa di pensare a Conference ed Europa League vogliono vincere intanto questo scontro diretto. 4-2-3-1 per Italiano che conferma Nzola e lascia in panchina Beltran mentre Gasperini schiera Scamacca e De Ketelaere dal 1′.

Le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Dodô, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Kouame, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Assistenti: Imperiale – Di Gioia

IV: Di Bello

VAR: Mariani

AVAR: Meraviglia

Dove vederla:

La gara delle 18 andrà in onda su Dazn.