È tutto pronto per l’altro big match di giornata dopo la vittoria dell’Inter sull’Atalanta. Italiano schiera un 4-2-3-1 con Kouame, Barak e Gonzalez a supportare Beltran in attacco, tenendo fuori Bonaventura. Allegri, invece, si affida a Kean in coppia con Chiesa lasciando a sorpresa Vlahovic in panchina.

Le formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Biraghi, Ranieri, Martinez Quarta, Parisi; Mandragora, Arthur; Kouame, Barak, Gonzalez; Beltran. All. Italiano

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Chiesa. All. Allegri