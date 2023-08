Fiorentina-Lecce, le ultimissime sulle formazioni

Qui Fiorentina, chiamata a riscattare la brutta sconfitta subita in Conference League contro il Rapid Vienna. Italiano opta per 4-2-3-1 con Terracciano tra i pali; Milenkovic e Quarta al centro della difesa, con Dodò e Parisi terzini; Arthur e Duncan a centrocampo, dietro al trio composto da Gonzalez, Infantino e Kouamé, a sostegno dell’unica punta, Beltran. Stesso 4-3-3 per D’Aversa che ripropone Falcone in porta; Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo per il reparto difensivo; Gonzalez, Ramadani e Rafia in mezzo al campo; Almqvist, Strefezza e Banda a comporre il trio d’attacco.

Le ultimissime sulle formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Infantino, Kouamé; Beltran. All. Italiano.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Rafia; Almqvist, Strefezza, Banda. All. D’Aversa.