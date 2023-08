Fiorentina-Lecce, probabili formazioni e dove vederla

Buona partenza per entrambe

Seconda giornata di Serie A: la Fiorentina ospita il Lecce al Franchi, questo pomeriggio alle 18.30. Ottima partenza per entrambe: la Fiorentina nella prima giornata ha sconfitto per 1-4 il Genoa, il Lecce ha battuto la Lazio per 2-1 nell’incontro d’esordio. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Parisi; Duncan, Arthur; Gonzalez, Infantino, Kouame; Beltran. All. Italiano