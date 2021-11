Milan ospite della Fiorentina, rossoneri a caccia dello scudetto

Il Milan fa visita alla Fiorentina, i rossoneri vogliono i tre punti per confermarsi leader e proseguire il cammino verso il sogno scudetto. Pioli, ex di turno, punta su Giroud (in ballottaggio con Ibra), il francese dovrebbe guidare l’attacco rossonero, al suo fianco Leao. La Fiorentina si affida a Vlahovic, l’uomo mercato leader dei viola punta a confermarsi bomber di razza.

Probabili formazioni di Fiorentina-Milan

Fiorentina (4-3-3): 1 Terracciano; 29 Odriozola, 23 Venuti, 98 Igor, 3 Biraghi; 5 Bonaventura, 18 Torreira, 10 Castrovilli; 7 Callejon, 9 Vlahovic, 8 Saponara.(69 Dragowski, 25 Rosati, 17 Terzic, 34 Amrabat, 15 Pulgar, 24 Benassi, 14 Maleh, 33 Sottil, 32 Duncan, 21 Egharevba, 22 Gonzalez”). All.: Italiano. Squalificati: Milenkovic, Quarta. Diffidati: Bonaventura, Odriozola. Indisponibili: Kokorin, Nastasic.

Milan (4-2-3-1): 1 Tatarusanu; 20 Kalulu, 24 Kjaer, 23 Tomori, 19 Hernandez; 8 Tonali, 79 Kessié ; 56 Saelemaekers, 10 Diaz, 17 Leao; 9 Giroud (83 Mirante, 13 Romagnoli, 5 Ballo Touré, 41 Bakayoko, 4 Bennacer, 25 Florenzi, 33 Krunic, 30 Messias, 64 Pellegri, 27 Maldini. 11 Ibrahimovic) Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno Indisponibili: Rebic, Maignan, Castillejo, Calabria, Plizzari Arbitro: Guida di Torre Annunziata