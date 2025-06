Rafalel Leao è al capolinea, il giocatore portoghese potrebbe lasciare il Milan a breve. L’attesa per la verità è mercoledì, quando arriverà la prima offerta ufficiale del Bayern Monaco per l’attaccante. I tedeschi hanno intenzione di mettere sul piatto 60 milioni di euro più una contropartita tecnica ancora da capire quale.

Milan, valige pronte per Leao: destinazione Bayern Monaco

Rafael Leao, dopo essere stato in panchina nella semifinale contro la Germania per un’influenza, ieri è partito ancora dalla panchina nella finalissima della UEFA Nations League che il Portogallo ha vinto contro la Spagna ai tiri di rigore. Il numero 10 del Diavolo ha dato il suo contributo, è entrato in campo al 75° minuto ed è stato sicuramente molto propositivo.

Non sarà semplice portare via Leao da Milano. Rafa è un talento invalutabile che dà tanto, ma si alterna a momenti bui. In realtà il Milan vuole tenerlo. Igli Tare e Max Allegri son convinti che Leao abbia talento, potrebbe fare la differenza e vorrebbero lavorarci per un anno. Su di lui c’è una clausola impossibile da 175 milioni, eccessiva per chiunque. Nessuno la pagherà, oggi e fino alla fine di questo mercato. Leao al Milan guadagna circa 7 milioni a stagione con i bonus, in Germania guadagnerebbe di più: oltre gli 8 milioni. Il Bayern è interessato e, anche se non ha ancora fatto un’offerta, presto potrebbe arrivare.