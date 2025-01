Dubbio Gudmundsson nella Fiorentina, in ballottaggio con Beltran. Torna Gosens sulla fascia sinistra. Mandragora preferito a Cataldi in mezzo al campo. Tridente inedito per Antonio Conte, pronto ad affidarsi a Neres e Spinazzola ai lati di Lukaku. ll tecnico salentino dovrà fare a meno di Kvaratskhelia e Politano.

Fiorentina – Napoli, le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. All. Palladino.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Spinazzola. All. Conte