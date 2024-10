Fiorentina-Roma, le ultimissime sulle formazioni

Queste le ultimissime di formazione in vista della sfida del Franchi di questa sera, decisiva più per la squadra di Juric che per quella di Palladino. I viola dovranno rinunciare a Gudmundsson mentre il tecnico croato recupera Pellegrini e Dybala.

Fiorentina-Roma, le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi, Bove; Colpani, Beltran; Kean. All.: Palladino.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All.: Juric.