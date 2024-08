Fiorentina-Venezia, le ultimissime sulle formazioni

La Fiorentina, dopo il pareggio negli spareggi di Conference, torna a giocare in campionato. Palladino si affida alla linea difensiva a tre con Kayode, Martinez Quarta e Ranieri. In mezzo al campo c’è Amrabat accanto a Mandragora, sostenuti da Dodò e Biraghi sugli esterni. In avanti confermato Kean, con Ikoné e Kouamé alle proprie spalle. Pochi cambi per Di Francesco, che cambia in difesa con Idzes, pronto ad avere la meglio su Altare.

Fiorentina-Venezia, le probabili formazioni:

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri; Dodò, Amrabat, Mandragora, Biraghi; Ikoné, Kouamé; Kean. All. Palladino.

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Andersen, Duncan, Zampano; Oristanio, Ellerstsson; Gytkjaer. All. Di Francesco.