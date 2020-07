Fonseca vuol fermare l’Inter

La Roma cercherà di riconfermarsi domani sera all’Olimpico dopo le tre vittorie consecutive ai danni di Parma, Brescia e Verona. Sarà una partita difficile, poiché l’Inter cercherà a tutti i costi di vincere per alimentare le poche speranze di vincere lo scudetto queste sono le parole di Fonseca a Sportmediaset: “La sensazione di un clima poco sereno nello spogliatoio è solo all’esterno – ha assicurato Fonseca -. Non ci sono problemi, la squadra ha fiducia e siamo tutti sereni. A me piace essere diretto, quando una situazione non mi piace lo dico. Ho parlato con Zaniolo, non c’è nessun problema con lui ed è importante per la squadra. Tutti noi abbiamo piena fiducia in lui”