Francesco Totti in Serie A: è tutto vero! Svelata la squadra di Serie A sull’ex-capitano giallorosso

Le voci sul ritorno in Serie A di Francesco Totti si fanno sempre più concrete. Il Como dei fratelli Hartono è pronto a mettere a segno un colpo incredibile.

Negli ultimi giorni si parla del ritorno di Francesco Totti in Serie A. E’ stato proprio l’ex-capitano della Roma a lanciare l’indiscrezione in una delle tante intervista che gli è stata fatta e ora, quella che sembrava una provocazione, sta diventando sempre più concretamente una possibilità. Ci sarebbero infatti nella massima serie alcune squadre davvero interessate al ritorno in campo del numero 10.

Il Como vuole Francesco Totti! E’ tutto vero, le parti ci stanno pensando

E oggi Repubblica non solo ha confermato l’indiscrezione, ma ha anche rivelato il nome della squadre più interessata. Si tratta del Como, squadra ambiziosissima e ricchissima controllata dai fratelli Hartono, tra i più ricchi imprenditori del sud-est asiatico. E loro vorrebbero a segno uno dei colpi più incredibili della storia del calciomercato. Riportare Totti in campo significherebbe acquisire una visibilità quasi inaudita e lanciarsi nel mercato calcistico globale. E pensare che è solo il primo anno di Serie A…