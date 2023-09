Frattesi elogia Scamacca: “E’ il calciatore italiano più forte ora. Lo volevo qui all’Inter”

Dopo la vittoria di Empoli, Davide Frattesi è tornato a parlare dei nerazzurri e non solo: ” Scamacca? Chiaramente speravo arrivasse, per me è l’attaccante italiano più forte. Ci avrebbe dato una grossa mano, ce la darà in azzurro. Il gesto con Leao? Sono cose che succedono in campo mentre uno gioca, rimangono lì: lui mi sta pure simpatico, non c’è alcun problema. Ci sta lo sfottò, rimangono in campo queste cose”.