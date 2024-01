Fulham-Liverpool, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

La semifinale di andata della Carabao Cup tra Fulham e Liverpool, giocata il 10 gennaio 2024 ad Anfield, si è conclusa con una vittoria per 2-1 a favore del Liverpool. La partita ha avuto un’inizio sorprendente con il Fulham che ha preso il comando grazie a un gol di Willian al 19′ minuto, sfruttando un errore di Virgil van Dijk. Mettiamoci comodi e godiamoci il match di ritorno che vede favoriti i Reds di Kloop.

Fulham-Liverpool, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Liverpool è favorito per la vittoria finale, con il segno 2 che oscilla intorno a 1.75 su snai e 1.82 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno al 3.85 mentre una vittoria del Fulham (segno 1) si trova anche quota 4.10. Ecco la comparazione quote di Fulham e Liverpool dei bookmakers:

Snai : Fulham (1): 4.00 Pareggio (X): 3.85 Liverpool (2): 1.75

: Gol Gol : Fulham (1): 3.95 Pareggio (X): 3.90 Liverpool (2): 1.79

: Sportbet : Fulham (1): 4.10 Pareggio (X): 3.91 Liverpool (2): 1.82

:

Momento Fulham

Il Fulham ha dimostrato una performance di spirito e resistenza, riuscendo a mettere in difficoltà i leader della Premier League per lunghi tratti del match. Nonostante la sconfitta, la squadra di Marco Silva ha mostrato una buona organizzazione in campo, sfiorando il raddoppio con Bobby De Cordova-Reid. Il Fulham ha saputo sfruttare le assenze nel Liverpool, creando diverse occasioni pericolose.

Momento Liverpool

Il Liverpool nel match di andata, nonostante fosse privo di giocatori chiave come Mohamed Salah e Trent Alexander-Arnold per infortunio, ha trovato il modo di ribaltare il risultato nella seconda metà. Due gol in tre minuti – il primo da Curtis Jones con un tiro deviato e il secondo da Cody Gakpo su assist di Darwin Nunez – hanno ribaltato il risultato a favore dei Reds. Questa vittoria riflette la capacità del Liverpool di superare le avversità e di mantenere la corsa per il successo in tutte le competizioni stagionali.

Fulham-Liverpool pronostico, Consigli e Analisi Finale