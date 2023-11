SERIE A2: GIRONI B-C

Spazio dedicato alle squadre laziali che partecipano al campionato nazionale di SERIE A2 di futsal:

GIRONE B: si è giocata la sesta giornata e questo girone sembra confermare l’equilibrio di inizio stagione,la classifica vede in testa tre squadre Dozzese,Bologna e Ternana con 13 punti; proprio quest’ultima in casa si impone contro il Real Fabrica per 5-0 in un clima sommesso a causa del gravissimo infortunio occorso al giocatore umbro Mariani (si parla di tibia e perone) in un contrasto di gioco del tutto involontario con Russo che poi in preda ad una crisi di pianto è stato anche consolato dal mister della Ternana Pellegrini,la partita ha subìto un’interruzione di 40 minuti per l’intervento dell’ambulanza. Vittoria importante invece per l’History Roma 3Z che si porta a casa 3 punti importante in un match tiratissimo contro l’Atlante Grosseto (7-6); i romani raggiungono momentaneamente il quinto posto.

PROSSIMO TURNO A2 GIRONE B

Potenza Picena-History Roma 3Z

Atlante Grosseto-Prato

Dozzese-Unicusano Futsal Ternana

Real Fabrica-BFC 1909

Reggio Emilia-Buldog Lucrezia

GIRONE C: dopo la sesta giornata c’è una coppia al vertice della classifica ovvero Sporting Hornets ed Academy Pescara. I gialloneri espugnano Anzio per 1-4 approfittando dello stop inflitto dall’Eur alla squadra abruzzese fermandola sul 3-3 proprio fuori casa; si salva l’Italpol che ad Ariccia ottiene il pareggio sulla sirena (3-3). Stesso risultato anche tra Frosinone e Real Dem mentre la Tombesi Ortona non ha problemi ad espugnare il campo del Castel Fontana per 2-7.

PROSSIMO TURNO A2 GIRONE C

Eur-AMB Frosinone

Sporting Hornets-Futsal Celano

Italpol-Città di Anzio

Tombesi Ortona-Academy Pescara

Real Dem-Cioli Ariccia