Arriva in Italia O’Magico, Ricardinho è dell’Ecocity Futsal Genzano

Ricardihno è dell’Ecocity, colpo di mercato del patron Tuccillo

Grande colpo di mercato dell’Ecocity Futsal Genzano, alla corte del club castellano arriva il più forte di tutti, O’Magico, Ricardinho. Il talento del futsal pronto a deliziare il pubblico del PalaCesaroni e gli amanti del futsal italiano e mondiale. Un colpo di mercato in grande stile, da applausi. Un capolavoro, per il futsal laziale e italiano, il numero 10 sulle spalle del più forte, Ricardinho. Una trattativa lunghissima portata a termine dal patron del club dei Castelli Romani coadiuvato dal ds Francesco D’Ario. Adesso è ufficiale, Ricardo Filipe da Silva Braga, in arte Ricardinho, è un nuovo giocatore dell’Ecocity Futsal Genzano.

Queste le parole del presidente del club genzanese Vincenzo Tuccillo postate su social: “Non so se vincerò ma di sicuro sono l’unico ad aver portato il giocatore più forte del futsal di tutti i tempi”.