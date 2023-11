L’ottava giornata del massimo campionato di futsal italiano ha riservato delle sorprese: l’Olimpus Roma non va oltre il pareggio a Napoli (2-2) ma il punto ottenuto alla luce dei risultati è importante infatti l’Ecocity Genzano cade clamorosamente a Treviso contro il Came (4-2) e viene raggiunto in classifica dall’L84 che espugna Mantova (3-5). Boccata di ossigeno per la Fortitudo Pomezia che tra le mura amiche in rimonta supera il Ciampino futsal (5-4),nessun problema invece per l’Active Network che si sbarazza del fanalino di coda Verona (7-1). L’Eboli prova a scalare la classifica dopo la vittoria di misura contro Cosenza (2-1) mentre due pareggi per 1-1 tra Pesaro-Sala Consilina e Catania-Sandro Abate.

La nona giornata sarà infrasettimanale e si giocherà martedi 21 con il posticipo del 22 tra Cosenza ed Active Network.

PROSSIMO TURNO MARTEDI 21/11/2023

Ciampino Futsal- Meta Catania

Olimpus Roma- Saviatesta Mantova

Sandro Abate-Came Treviso

Sala Consilina-Feldi Eboli

L84-Futsal Pomezia

Ecocity Genzano-Italservice Pesaro

Olimpia Verona-Napoli Futsal

Pirossigeno Cosenza-Active Network ( posticipo 22/11/2023)