Genoa: 777 Partners vicino al fallimento, servono risorse per arrivare a Gennaio

Le due sponde di Genova finanziariamente non stanno passando un buon momento, e se la Sampdoria a fatica sembra intravedere la luce, il Genoa è sull’orlo di un fallimento annunciato già nei mesi scorsi. 777 Partners, secondo quando riporta la Gazzetta dello Sport è di fatto fallita, in Francia ha dovuto cedere il Paris Fc a Pagliuca socio di Percassi, mentre il club rossoblu potrebbe andare avanti fino a Gennaio con i fondi di A-Cap principale creditore di 777.

Da quello che risulta pare che 777 Partners sia già in liquidazione, e per reperire liquidità sono stati messi in vendita un lussuoso Yacht, un aereo privato ed una Rolls Royce.

777 Partners non possiede solo il Genoa ma altri club calcistici, Standard de Liège, PAris Fc, Hertha Berlino, Vasco da Gama, che ora sono sotto il controllo di A-CAP, un’altra società di investimento.