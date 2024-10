Genoa-Bologna, le ultimissime sulle formazioni

Gara importante per il Grifone, in profonda crisi di risultati con la panchina di Gilardino sempre più traballante. Il tecnico di Biella potrebbe recuperare Frendrup in mezzo al campo. Bani e Messias, cui entrambi siederanno in panchina, verso il recupero. Italiano con tutti i nazionali nuovamente a disposizione, con il Lucumì rientrato in ultima battuta. Al suo posto, al centro della difesa, ci sarà Casale.

Genoa-Bologna, le probabili formazioni:

GENOA (4-4-1-1): Leali; Zanoli, Vogliacco, Vasquez, Sabelli; Norton-Cuffy, Thorsby, Frendrup, Martin; Miretti; Pinamonti. All. Gilardino.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Holm, Beukema, Casale, Lykogiannis; Moro, Freuler, Fabbian; Orsolini, Castro, Odgaard. All. Italiano.