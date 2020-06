La Juventus batte il Genoa e si porta a più quattro sulla Lazio

Tris della Juventus sul Genoa firmato Dybala, CR7 e Douglas Costa, per i rossoblu a segno Pinamonti. Non c’è mai stata partita, bianconeri troppo più forti della squadra allenata da Nicola. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 0-0 con i bianconeri che sono pericolosi da fuori area con tiri di Dybala e CR7, nella ripresa al 50′ apre le marcature l’ex Palermo con un tiro in diagonale in area, poi CR7 da fuori area con un tiro a fil fi palo batte Perin. Douglas Costa cala il tris al 73′, chiude le marcature Pinamonti al 76′ che segna il gol della bandiera rossoblu.

Genoa-Juventus, il tabellino

Genoa Juventus 1-3:

Reti: 50′ Dybala, 56′ Ronaldo, 73′ Douglas Costa, 76′ Pinamonti

Genoa (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Ghiglione (62′ Barreca), Cassata (77′ Pandev), Behrami, Schone (46′ Lerager), Sturaro (75′ Biraschi); Pinamonti, Favilli (46′ Sanabria). All. Nicola. A disp. Radaelli, Jagiello, Destro, Marchetti, Goldaniga, Iago Falque, Zapata

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic (74′ Ramsey), Rabiot (83′ Matuidi); Bernardeschi (66′ Douglas Costa), Dybala (83′ Olivieri), Ronaldo (74′ Higuain). All. Sari. A disp. Buffon, Pinsoglio, Rugani, Wesley, Muratore

Arbitro: Calvarese

Ammoniti: 7′ Favilli, 33′ Schone, 45+1′ Bonucci, 58′ Sturaro, 70′ Cassata