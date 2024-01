Genoa-Lecce 2-1: Retegui fa volare Gilardino. È crisi per il club giallorosso

I rossoblu in casa hanno perso solo due partite su undici

Marassi è diventato un fortino

Il Genoa batte il Lecce in rimonta nel lunch match domenicale. Decisivo Retegui che mette a referto un gol e un assist per Ekuban rispettivamente al 70′ e al 76′ ribaltando il vantaggio iniziale di Krstovic al 31′ per il club pugliese. Gilardino manda i rossoblu a 28 punti a -5 dal Bologna settimo. D’Aversa resta fermo a 21 punti e ha vinto una sola partita negli ultimi 4 mesi.

Tabellino del match

Reti: 31′ Krstovic, 70′ Retegui, 76′ Ekuban

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vazquez; Vogliacco (49′ st Matturro), Thorsby (1′ st Ekuban), Malinovskyi, Strootman, Spence (1′ st Ekuban); Gudmundsson, Retegui (45′ st Bohinen). (A disp. Sommariva, Leali, Cittadini, Fini, Papadopoulos, Cisse, Arboscello). All. A. Gilardino.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (45′ st Pierotti); Ramadani, Kaba (45′ st Gonzalez), Oudin (28′ st Rafia); Almqvist, Krstovic (19′ st Piccoli), Sansone (19′ st Banda). (A disp: Brancolini, Samooja, Venuti, Dorgu, Berisha, Blin). All. R. D’Aversa