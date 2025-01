Genoa – Monza, per ora confermata: le ultimissime sulle formazioni

Spettro del rinvio per maltempo attorno alla gara del Ferraris di questa sera tra Genoa e Monza. Rossoblù con l’ormai consolidato 4-3-3. Vieira non convoca Balotelli, la cui avventura ligure sembra esser giunta al capolinea. Tridente con Zanoli e Miretti ai lati di Pinamonti per il tecnico francese. Confermato De Winter accanto a Vasquez al centro della difesa. Il Monza con la necessità di ripartire. Bocchetti opta per la coppia offensiva Caprari–Maldini.

Genoa – Monza, le probabili formazioni:

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Thorsby, Frendrup, Badelj; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira.

MONZA (4-4-2): Turati; D’Ambrosio, Izzo, Carboni, Kyriakopoulos; Pereira, Akpa Akpro, Bianco, Ciurria; Caprari; Maldini. All. Bocchetti.