Genova è blucerchiata: alla Sampdoria il derby di Coppa Italia

La Sampdoria vince il derby della Lanterna numero 108. L’errore di Romagnoli, su cui Pinamonti non perdona, la risposta di Borini: i blucerchiati vincono ai calci di rigore.

Errore Romagnoli e gol di Pinamonti. Doppia occasione pari per la Samp

Un grande primo tempo a Marassi tra Genoa e Sampdoria. La prima chance della gara ha i colori blucerchiati. Grande giocata di Depaoli, che resiste all’attacco di Thorsby e calcia con un diagonale terminato sul fondo. Dopo una buona occasione di Vitinha, tuttavia, Romagnoli, dagli sviluppi di un rinvio dal fondo, sbaglia il passaggio e regala una palla sanguinosissima a Badelj, bravo a trovare Pinamonti, che la gira all’angolino dove, questa volta, il portiere della Samp non può nulla. La formazione di Sottil prova a rimettere la gara in pari – due volte con Coda e una con La Gumina – ma il primo tempo si chiude per 1-0 a favore del Grifone.

Il pari di Borini e l’errore fatale dal dischetto di Zanoli

Un secondo tempo con la Sampdoria a fare la gara e il Genoa a ribattere in ripartenza. Al 67′ un ottimo assist morbido di Tutino su cui La Gumina non riesca ad indirizzare. La seconda grande occasione della ripresa è ancora blucerchiata con ancora Tutino protagonista. L’attaccante ex Cosenza raccoglie un errore di Matturro e si invola verso la porta avversaria, ma la palla termina sul fondo. La svolta è l’ingresso in campo di Borini. L’esterno blucerchiato si avventa su una palla vagante e scarica in porta, facendo esplodere la gradinata. Nel finale l’espulsione di Romagnoli, che falcia Ankeye involato verso la porta. La Sampdoria si prende il derby ai calci di rigore: decisivo l’errore di Zanoli parato da Silvestri.

Genoa-Sampdoria, risultato e tabellino

6-7 d.c.r.

Rigori: Miretti – fuori (G); Borini – gol (S); Bani – gol (G); Bereszinsky – gol (S); Bohinen – gol (G); Benedetti – parato (S); Vazquez – gol (G); Depaoli – gol (S); Vogliacco – gol (G); Tutino – gol (S); Frendrup – gol (G); Sekulov – gol (S); Zanoli – parato (G); Barreca – gol (S)

Reti: 9′ Pinamonti (G), 83′ Borini (S)

GENOA (3-5-2): Leali; Vogliacco, Bani, Vazquez; Sabelli (54′ Zanoli), Frendrup, Badelj (79′ Bohinen), Thorsby, Martin (54′ Matturro); Pinamonti (79′ Ankeye), Vitinha (65′ Miretti). All. Gilardino.

SAMPDORIA (3-5-2): Silvestri; Bereszinsky, Romagnoli, Vulikic; Depaoli, Akinsanmiro (63′ Benedetti), Meulensteen, Vieira (76′ Sekulov), Ioannou (63′ Barreca); Coda (63′ Tutino), La Gumina (76′ Borini). All. Sottil.