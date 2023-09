Hellas Verona e Bologna scendono in campo per cercare punti salvezza nonostante le due squadre vengano da un ottimo periodo di forma. Diverse le occasioni per parte nonostante la squadra di Thiago Motta non riesca a concretizzare quei 5 pochi tiri messi a segno dagli attaccanti del Bologna. Punto per parte che accontenta entrambe le squadre.