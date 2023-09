Tonali: “Il Milan mi ha regalato emozioni. Mi sento bene, domani posso giocare”

Sandro Tonali ha parlato durante la conferenza stampa di vigilia del match di Champions tra Milan e Newcastle.

Prime impressioni sul ritorno a San Siro?

“È stato un viaggio molto lungo ed essere qua mi dà tante emozioni, ho fatto tante partite e me le ricordo tutte. Sono emozioni che dovrò separare dalla partita, sarà questa la mia difficoltà domani sera.”

Cosa si sente di dire ai tifosi del Milan?

“Non so dovrei dire qualcosa di diverso ad ogni tifoso ma questo è il calcio, che ti prende alla sprovvista. Sia i tifosi del Milan che quelli del Newcastle vorranno godersi una partita difficile, intensa, da giocare in ogni minuto.”

Ha visto il derby?

“Difficile parlare quando perdi un derby e soprattutto quando lo perdi in quel modo. Non è una bella cosa. Non so come i giocatori potranno superarla ma la possibilità di avere una gara così ravvicinata può aiutare.”

Ha sentito gli ex compagni?

“Non ancora, so che è brutto dopo un derby perso e ho preferito aspettare.”

Ci parla dell’abbraccio con Pioli in Nazionale?

“Abbiamo parlato di tutto tranne che di calcio. Era un incontro dopo mesi che non ci vedevamo, ci ha fatto piacere ritrovarsi senza parlare di calcio. Abbiamo passato quei 15 minuti da ami, è stato bello.”

Come sta fisicamente?

“Sto bene, ho saltato le gare con la Nazionale e l’ultima di Premier per un problema ma domani dovrebbe andare tutto per il meglio, senza problemi.”

Ha temuto di non esserci al suo ritorno a San Siro?

“Si, ma volevo esserci e giocare già con l’Ucraina. Purtroppo non ho potuto dopo gli esami, poi ho saltato anche il Brentford… È un bene che io possa giocare domani ma mi spiace aver saltato le due precedenti.”

Su Ibra a Milanello?

“Ho visto le immagini, Ibra non è più all’interno ma resta un punto di riferimento per tutti coloro che lo hanno vissuto e ci hanno giocato insieme. Avrà portato carica, conoscendolo è una persona che non porta mai negatività.”

Dormirà questa notte?

“Dopo il viaggio di oggi penso non sarà un problema.”