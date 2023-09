Derby tra Inter e Milan anche sul mercato | Tutti sul forte l’attaccante

Si è da poco concluso lo scenario di calciomercato estivo, ma i club sono già alla ribalta per i futuri colpi da sferrare. Il sud è ora nel mirino delle big, in particolare il Lecce ha acceso i riflettori su Nikola Krstovic, attirando l’interesse anche di Inter e Milan.

Lecce, Krstovic riaccende il mercato

Il montenegrino Nikola Krstovic, attuale protagonista del Lecce, sta attirando l’interesse delle big italiane. Tre gol in tre gare per l’attaccante salentino numero 9, pescato dal Dunajska Streda per 3,5 milioni ad opera della grande intuizione di Pantaleo Corvino. Ieri durante il match contro il Monza, tra gli spalti ci sono stati molti osservatori, tra cui, Piero Ausilio, che ha osservato il 23enne ed Andrea Colpani per il futuro dell’Inter. All‘U-Power Stadium erano presenti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, anche uomini del Milan e di diversi club stranieri.