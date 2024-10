Hummels svela: “Giocherò nella gara contro la Dinamo Kiev. Sto bene e mi sento pronto”

“È un peccato essere stato male la scorsa settimana. Avevo la febbre e non sono riuscito a partire per Monza, dove avrei giocato titolare. Mi sento in forma, sto bene per giocare e sono pronto. Difficilmente scenderò in campo titolare contro l’Inter, ma giocherò senz’altro contro la Dinamo Kiev”. Queste le parole di Mats Hummels difensore della Roma, rilasciate nel corso di un evento a “Il Corriere dello Sport”.

Hummels: “Peccato per Monza. Amo Roma”

Sulla città.

“Trastevere è il mio quartiere preferito, mi piace davvero tanto passeggiare lungo le sponde del Tevere e respirare la storia di questa città. I vicoli, i tifosi, il cibo… Mi piace tutto. Buona la pasta, e se devo scegliere dico la carbonara. È eccezionale”. Conclude così il calciatore della Roma.