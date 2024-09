Il DT dell’Udinese blinda Bijol: “Interesse dell’Inter per gennaio? Gli diremo di aspettare”

Intervenuto ai microfoni del Messaggero Veneto, Gianluca Nani, Direttore Tecnico dell’Udinese, ha parlato del mercato estivo appena terminato, soprattutto nell’ottica dei giocatori che sono stati richiesti e che l’Udinese ha deciso di trattenere. Uno dei giocatori più desiderati sul mercato è Jaka Bijol, per cui l’Inter ha fatto un tentativo in estate. Ma ad Appiano Gentile sembrano intenzionati a riprovarci anche a gennaio.

Le parole del DT dell’Udinese su Bijol

Ecco le parole del DT dei friulani: “E’ stato facilissimo trattenerlo, perché lo consideriamo molto più forte delle cifre che ci offrivano. Jaka è un difensore per un top club, da Premier o per una delle prime tre in Italia. E’ un grande leader e ha sposato il nostro progetto perché si trova bene con noi. Quindi non è mai stata considerata nessuna offerta per lui, neanche per un minuto, così come per Lucca e Thauvin. Li abbiamo messi tecnicamente e mentalmente fuori mercato, così come Kristensen”.

Poi sull’interessamento dell’Inter per il mercato di gennaio ha aggiunto: “Un giocatore di questo calibro non lo si cede a gennaio, quindi gli diremo di aspettare”.