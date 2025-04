Aston Villa – Paris Saint-Germain, le probabili formazioni e dove vederla

Aston Villa e Paris Saint-Germain sono pronte ad affrontarsi nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. La gara di andata ha visto i francesi trionfare per 3-1, ma gli inglesi vogliono sfruttare il fattore campo per provare a ribaltare il risultato. Emery parrebbe intenzionato a effettuare solamente un cambio rispetto alla formazione dell’andata, con Mings al posto di Pau Torres. Discorso simile per Luis Enrique: il tecnico dei parigini, infatti, si affiderà nuovamente al tridente delle meraviglie composto da Dembelé, Barcola e Kvaratskhelia. La partita, in programma martedì 15 aprile alle 21:00, verrà trasmessa in diretta su Sky; in streaming, sarà possibile vederla su Sky Go e NOW.

Aston Villa – Paris Saint-Germain, le probabili formazioni

ASTON VILLA (4-2-3-1): Emiliano Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Kamara, Tielemans; Rogers, McGinn, Ramsey; Rashford. All. Unai Emery

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Kvaratskhelia, Dembelé, Barcola. All. Luis Enrique