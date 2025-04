Paris Saint-Germain – Aston Villa, probabili formazioni e dove vederla

Al Parco dei Principi va in scena la sfida, valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League, tra Paris-Saint Germain e Aston Villa. Dopo aver eliminato il Liverpool agli ottavi, la squadra di Luis Enrique vuole dimostrare di avere i mezzi necessari per alzare la Coppa dalle grandi orecchie, mentre Unai Emery ha intenzione di continuare a stupire l’Europa dei grandi con il suo calcio. I parigini, che dovranno fare a meno di Marquinhos squalificato, possono contare su quasi tutti gli effettivi: 4-3-3 con Beraldo pronto a colmare l’assenza del capitano, mentre a centrocampo pronti Joao Neves, Vitinha e Fabian Ruiz; attacco composto da Kvaratskhelia, Dembelé e Barcola. Negli inglesi mancherà Barkley per infortunio, ma Emery può fare affidamento sulla presenza del centrocampo titolare e di Rashford al centro dell’attacco. La partita, in programma mercoledì 9 aprile alle 21:00, verrà trasmessa da Sky ai canali 201 e 251, mentre in chiaro sarà visibile su TV8. Su NOW e Sky Go, invece, sarà possibile vedere la partita in streaming.

Paris Saint-Germain – Aston Villa, probabili formazioni

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Kvaratskhelia, Dembelé, Barcola. All. Luis Enrique.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Emiliano Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Kamara, Tielemans; Rogers, McGinn, Ramsey; Rashford. All. Unai Emery.