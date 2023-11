Il Frosinone torna alla vittoria: a Di Francesco bastano Cuni e Ibrahimovic

Passi in avanti per la salvezza

Dopo aver eliminato il Torino in Coppa Italia, il Frosinone torna a vincere in campionato. La squadra di Di Francesco domina il gioco e nel secondo tempo passa in vantaggio prima con le reti di Cuni al 58′ e poi con Ibrahimovic al 74′. La squadra di Andreazzoli ha ridotto lo svantaggio con Caputo, che non è bastato però a regalare la sconfitta alla squadra toscana.

TABELLINO:

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Monterisi, Marchizza; Barrenechea, Mazzitelli, Reinier, Soulé, Ibrahimovic, Cuni. A disposizione: Cerofolini, Frattali, Baez, Bourabia, Brescianini, Caso, Cheddira, Garritano, Kaio Jorge, Kvernadze, Lucic, Lusuardi, Oyono, Romagnoli. Allenatore: Di Francesco.

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Bastoni; Marin (dal 17′ st Ranocchia), Grassi, Fazzini; Cancellieri (dal 25′ st Baldanzi), Gyasi (dal 17′ st Cambiaghi); Caputo. A disposizione: Caprile, Perisan, Baldanzi, Cacace, Cambiaghi, Caprile, Ebuehi, Guarino, Kovalenko, Maldini, Ranocchia, S. Shpendi. Allenatore: Andreazzoli

Reti: al 13′ st Cuni, al 29′ st Ibrahimovic, al 41′ st Caputo

Ammonizioni: Barrenechea, Renier, Gyasi, Lirola, Ranocchia

Recupero: 1 minuto nel primo tempo, 6 minuti nella ripresa