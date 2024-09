Il Milan si aspetta di più da Leao | Il portoghese si gioca tutto contro Venezia, Inter e Liverpool

“Niente decollo con il Portogallo. Il Milan si aspetta un Rafa diverso”. Titola così la “Gazzetta dello Sport”, che svela come i rossoneri vogliono di più da Leao, sostituito dopo appena 45′ in Nazionale con il Portogallo.

Milan, cosa aspettarsi da Leao? | Le ultime

Non è bastato l’episodio del cooling break a far cambiare idea su Rafael Leao, calciatore dalle grandi potenzialità ma da prestazioni altalenanti. Il calciatore portoghese domani scenderà di nuovo in campo con il Portogallo, aspettando le tre sfide col Milan, dove affronterà Venezia, Inter e Liverpool, un bel banco di prova per l’esterno rossonero.