Il Milan si ferma a Cagliari. La doppietta di Zappa fa esplodere l’Unipol Domus (3-3)

Il Cagliari si trova subito in vantaggio dopo due minuti dagli sviluppi di calcio d’angolo con il tiro al volo di Zortea. Al 15′ arriva il pareggio di Leao con il pallonetto su una palla meravigliosa di Reijnders a tagliare la difesa sarda. La formazione rossoblu non si arrende e crea occasioni su occasioni ma Maignan è strepitoso prima sul colpo di testa ravvicinato di Zortea al 39′ e due minuti dopo su Piccoli. In mezzo il gol di Leao che beffa una difesa altissima del Cagliari salta il portiere e spedisce dentro l’1-2. Da segnalare due gol annullati ai sardi con il Var per fuorigioco millimetrico al 28′ a Piccoli e al 49′ a Viola.

Secondo tempo

Al 53′ grave errore di Fofana che anticipa Pavlovic ma serve sulla corsa Zappa che davanti a Maignan lo batte sul primo palo. Al 69′ ottima azione dal basso del Milan che trova Pulisic sulla destra, lo statunitense calcia e impegna Sherri che trova pronto Abraham sul tap-in. Al 89′ Zappa fa esplodere i tifosi di casa con un gol pazzesco che vale il 3-3.

Tabellino del match

Reti: 2′ Zortea, 15′ 40′ Leao, 53′ 89′ Zappa, 69′ Abraham

CAGLIARI (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Palomino, Luperto (74′ Wieteska), Augello; Makoumbou (79′ Marin), Deiola; Zortea (79′ Pavoletti), Viola (73′ Gaetano), Luvumbo; Piccoli (79′ Lapadula). All. Nicola

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson (82′ Tomori), Thiaw, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze (66′ Loftus-Cheek), Pulisic (82′ Musah), Leao (82′ Okafor); Camarda (66′ Abraham). All. Fonseca

Arbitro: Michael Fabbri

Ammoniti: 61′ Fofana, 91′ Hernandez