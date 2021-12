Il ritorno di Dumoulin: “Tornerò a fare classifica in un GT”

Dumoulin si racconta al Telegraaf e sostiene di poter tornare a fare classifica in un GT

Tom Dumoulin è tornato alle corse nel 2021, dopo che aveva saltato la prima parte di stagione per motivi personali. Un forte stress legato al sovrallenamento lo aveva fortemente condizionato e spinto a lasciare il ciclismo.

Il corridore olandese in forza alla Jusmo-Visma è convinto di poter tornare a fare classifica generale in un GT già dalla prossima stagione.

Dumoulin: “Correre per la classifica è speciale”

Ancora non si sa quale sarà il GT che vedrà Dumoulin come capitano del team, improbabile che possa essere il Tour vista la presenza di Primoz Roglic.

“Ne abbiamo parlato molto con il team negli ultimi mesi, penso che correre per la classifica sia speciale, è il punto più alto del ciclismo. Penso sia bello avere questa occasione e so che posso fare bene”, ha dichiarato Dumoulin in un’intervista al Telegraaf.

LEGGI ANCHE. “Nibali e il suo 2022”