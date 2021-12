L’Astana ha finalmente annunciato i calendari dei propri atleti per i grandi giri e naturalmente il programma più atteso era quello del campione Vincenzo Nibali.

Lo squalo dello stretto parteciperà sia al Giro d’Italia che al Tour de France, come nel 2019 quando arrivò il podio nella corsa rosa e una vittoria di tappa in Francia.

Nibali: al Giro per vincere, al Tour per Lutsenko

Nibali sarà l’uomo chiave nelle due corse a tappe più importanti del ciclismo. Come caldeggiato da Martinelli il messinese avrà un ruolo centrale all’interno del team Astana, sia come capitano che come uomo squadra.

Al Giro d’Italia sarà una delle due punte per la classifica generale insieme a Lopez, ed è certo che proverà a lasciare il segno in prima persona. Al Tour de France invece costituirà insieme all’altra azzurro Gianni Moscon una coppia di gregari di lusso per Lutsenko, che forte dell’esperienza della stagione appena conclusa, proverà a fare classifica.

Non è detto che questa diciottesima stagione da professionista sarà l’ultima per Nibali. Quel che è certo è che lo Squalo dello Stretto darà tutto per renderla magnifica. Confermato l’esordio a febbraio alla Vuelta Valenciana.