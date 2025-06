Aria di cambiamenti in casa Juventus, soprattutto dopo la conferma del nuovo allenatore. Con Igor Tudor solido sulla panchina bianconera, le richieste sono chiare: pochi acquisti, ma giusti. Intanto, la formazione bianconera, che fra poco più di una settimana scenderà in campo insieme all’Inter nel Mondiale per Club negli Stati Uniti, sarà molto attiva sul mercato.

Juventus, idea Fullkrug del West Ham

La dirigenza della Madama è al lavoro per rinforzare un organico che comunque ha raggiunto il quarto posto al termine di una stagione con pochi alti e molti bassi, adesso servono i giusti rinforzi. Alla Continassa si studiano i giusti colpi da mettere a segno e monitorano il mercato e specialmente nel reparto avanzato, dove potrebbero esserci diverse novità con diverse partenze e qualche arrivo.

La pazza idea Osimhen è sfumata, la Juve continua a monitorare il futuro di David, ma resta difficile il colpo, anche a causa della concorrenza. Comolli spinge per il prestito del francese, sfida Napoli e Inter per lo svincolato e sonda il tedesco del West Ham, Fullkrug. L’attaccante tedesco dall’Inghilterra è un’idea low cost per completare il reparto. Niclas Füllkrug del West Ham potrebbe essere una soluzione in attacco, ma non la soluzione, soprattutto perché in questa stagione si è fermato a tre gol e 877 minuti giocati. Tutto causato soprattutto per un problema al tendine d’Achille e una difficoltà muscolare alla coscia, Füllkrug non è riuscito a brillare in Premier e potrebbe essere in uscita. La Juve resta alla finestra.