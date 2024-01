Il tecnico del Bruges rivela: “Buchanan è un pendolino ma deve migliorare sotto un aspetto”

Ronny Deila, allenatore del Club Bruges, ci ha fatto conoscere meglio Buchanan tramite un’intervista a TMW.

Deila sulle caratteristiche del canadese

Il tecnico ha prima parlato del ruolo: “La posizione migliore per esaltare le sue caratteristiche è quella di esterno destro in un centrocampo a cinque. È qui che Buchanan secondo me può offrire il rendimento più alto”. Poi ha svelato il punto debole del canadese: “La fase difensiva. Tajon difensivamente è bravo nell’uno contro uno, ma deve lavorare sul posizionamento in un reparto arretrato a quattro”. Senza dimenticare che ha anche dei punti di forza: “Buchanan sa correre molto bene portando il pallone, arriva sistematicamente sul fondo e in ogni partita regala tantissimi cross ai compagni. Lo vedrete anche voi, è un autentico pendolino”.