Lazio, verso Crotone: visite in corso per Immobile. Luis Alberto fuori?

Simone Inzaghi sta preparando la sfida di sabato pomeriggio contro il Crotone. A tener banco sono le vicende legate a Ciro Immobile e Luis Alberto

Questa mattina Ciro Immobile è arrivato molto presto alla clinica Paideia per sottoporsi alle visite mediche. L’attaccante napoletano ha terminato l’isolamento e adesso spera di ottenere l’idoneità sportiva per poter tornare ad allenarsi e quindi a rendersi disponibile per la gara di sabato allo Scida contro il Crotone. Il bomber biancoceleste è fermo causa Covid19 dallo scorso 7 novembre.

L’altra grana per Simone Inzaghi è Luis Alberto. Lo spagnolo si è reso protagonista con un’uscita sul proprio canale Twitch dopo l’acquisto del nuovo aereo da parte della società. La frase incrimnata è stata la seguente: “L’aereo? Sì, ma poteva pagare noi. Comprano cose e non ci paga”. Un’uscita che non è piaciuta alla società e secondo quanto riportato da Il Messagero, Claudio Lotito è intenzionato a punire il calciatore e quindi la sua presenza per Crotone è in forte dubbio.