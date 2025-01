Verso Inter – Empoli: Pavard dal 1′, Acerbi dalla panchina

L’Inter, dopo il pareggio di mercoledì contro il Bologna, si appresta a tornare in campo nel posticipo della domenica sera contro l’Empoli di Roberto D’Aversa. I nerazzurri reduci da un periodo caratterizzato dalla presenza di tanti acciacchi fisici, recuperano pedine importanti.

Recuperato anche Mkhitaryan, che non partirà però dall’inizio

Come riportato da ‘TuttoSport’, Inzaghi può tornare sorridere: Pavard, Acerbi e Mkhitaryan tornano disponibili. Il francese dovrebbe partire dal primo con De Vrij e Carlos Augusto che andranno a completare il reparto difensivo. Sugli out di destra e di sinistra i favoriti sono rispettivamente Dumfries e Dimarco. Qualche dubbio in più a centrocampo, ma il tecnico nerazzurro dovrebbe confermare i tre visti conto il Bologna. Davanti dovrebbero essere confermati Lautaro e Thuram.