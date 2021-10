Incredibile | Esulta dopo un gol degli avversari, indagato per calcioscommesse

L'esultanza non passa inosservata, il calciatore viene indagato per aver truccato la partita

Strana esultanza quella di Vitaliy Boyko, il giocatore del Kremin Kremenchuk (serie b Ucraina) esulta stranamente dopo un gol degli avversari senza passare inosservato. Ora è indagato per aver truccato la partita.

Dopo aver preso visione delle immagini, che mettono in evidenza la strana esultanza di Boyko, l’UAF ha deciso di aprire un’indagine accusando il giocatore di aver truccato la partita. Lui intanto ha negato alcun tipo di coinvolgimento in tal senso: “Se guardate l’intera partita, potrete vedere che alzo le mani e mi arrabbio ulteriormente. Non ero assolutamente contento del gol. Come può una persona che ha viaggiato 20 ore su un autobus gioire per un gol di un’altra squadra? Ho rivisto la partita: tutti fanno degli errori. Forse eravamo troppo stanchi. Siamo andati a Uzhgorod per vincere e prenderci i tre punti. Ma il calcio è fatto così“.