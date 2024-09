Infortunio Castellanos: nulla di grave per il Taty che però è in dubbio per Fiorentina-Lazio

Castellanos ha chiesto il cambio per un leggero fastidio muscolare durante il secondo tempo contro il Verona. Filtra ottimismo, ma è da valutare per la prossima giornata di campionato.

Arrivano i primi aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Castellanos, il quale ha abbandonato il campo durante la sfida tra Lazio-Verona per un problema muscolare. Filtra cauto ottimismo dall’infermeria capitolina, ma la sensazione è che l’attaccante argentino potrebbe essere a rischio per la sfida della prossima giornata di campionato.

Lazio, sostituzione precauzionale per Castellanos | Da valutare le sue condizioni per la prossima di campionato

Come confermato da Baroni a fine gara, Castellanos ha preferito abbandonare il campo dopo aver accusato un leggero fastidio muscolare. Bisognerà capire se l’argentino è riuscito a fermarsi in tempo per evitare possibili complicazioni o lesioni muscolari. Serviranno esami approfonditi ma le sensazioni sono abbastanza positive.

