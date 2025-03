L’ultimo infortunio in casa nerazzurra è Marcus Thuram, dal ritiro in Nazionale è stato subito rispedito ad Appiano Gentile. Per il francese solito problema alla caviglia sinistra. Prima di lui, nell’ultimo match, era stato preceduto da altri due compagni: Nicola Zalewski e Denzel Dumfries. Marcus Thuram è rientrato a Milano, non prenderà, quindi, parte agli impegni di Nations League contro la Croazia, in programma per giovedì 20 e domenica 23 marzo.

Infortunio Thuram, torna alla Pinetina da Inzaghi

Alla Pinetina i lavori riprenderanno a metà settimana, Simone Inzaghi spera di poter lavorare con tutti i presenti e dare spazio agli infortunati di riprendersi. Mai come in questa occasione il tecnico si è ritrovato con tutti questi giocatori ai box. Ma molti, fortunatamente, stanno recuperando, come anche Federico Dimarco, che ha dovuto saltare la convocazione in azzurro. Ma anche Darmian è atteso al rientro alla ripresa del campionato e questa è ovviamente una buona notizia.

L’Inter dovrà recuperare forze e giocatori in vista del tour de force previsto da fine marzo. Da fine marzo a fine aprile, l’Inter giocherà nove partite, in media una ogni tre giorni: ci arriva da capolista con tre punti di vantaggio, si direbbe nel migliore dei modi. Ma dovrà tenere un passo ai limiti dell’insostenibile e i recuperi aiuteranno.