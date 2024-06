Inghilterra-Slovenia, probabili formazioni e dove vederla

Con una vittoria l’Inghilterra si troverebbe agli ottavi come prima del girone. La Slovenia, invece, era data come la squadra meno attrezzata per passare il girone ma si trova lì a giocarsi le sue carte. La prima e unica volta che le due Nazionali si sono affrontate si trattava del Mondiale 2010 dove i tre leoni vinsero per 1-0 nella fase a gironi. Il match sarà visibile in diretta su RAI 1 e Sky e in streaming su Now TV, Skygo e Raiplay martedì 25 giugno alle ore 21.

Probabili formazioni Inghilterra-Slovenia

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Gomez, Trippier; Gallagher, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane. Ct. Southgate

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza; Stojanovic, Gorenc Stankovic, Cerin, Mlakar; Sporar, Sesko. Ct. Kek