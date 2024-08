Inter-Al Ittihad, la diretta | Il risultato (0-2)

Diverse novità per il tecnico dell'Inter

Queste le formazioni ufficiali in vista di Inter-Al Ittihad, sfida amichevole tra i nerazzurri di Inzaghi e quella di Blanc. Diversi i cambi per il tecnico ex Lazio.

Inter-Al Ittihad, il tabellino:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Correa. A disposizione: Di Gennaro, Martinez, Dumfries, De Vrij, Asllani, Mkhitaryan, Salcedo, Pavard, Carlos Augusto, Fontanarosa, Berenbruch, Quieto. Allenatore: Simone Inzaghi.

AL-ITTIHAD (4-3-3): Rajkovic; Alsqoor, Almusa, Luiz Felipe, Kadesh; Fabinho, F. Alghamdi, Alnashri; Diaby, Benzema, Aouar. A disposizione: Almahasnah, Almermesh, Kanté, Jota, Alshenqity, Alshafi, Al-sheri, Aloboud, A. Alghamdi, Fallath, Faqihy, Hawsawi, H. Alghamdi. Allenatore: Laurent Blanc.

Reti: 25′ Diaby, 47′ Diaby