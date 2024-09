Inter, Barella e Zielinski corrono verso Monza | Inzaghi ha l’imbarazzo della scelta

“Comincia una nuova settimana di lavoro al BPER Training Centre: i nerazzurri hanno svolto una sessione d’allenamento nel pomeriggio di martedì agli ordini di Simone Inzaghi e del suo staff. Terminati gli impegni con la propria Nazionale è rientrato ad Appiano Gentile anche Piotr Zielinski. I nerazzurri viaggiano spediti verso la prima gara di campionato in programma alla ripresa della Serie A: Monza-Inter si giocherà domenica 15 settembre alle ore 20:45″.

Inter, Inzaghi mischia le carte

Con questa nota ufficiale di ieri, l’Inter ha svelato il lavoro fatto da Simone Inzaghi in vista della sfida di domenica prossima contro il Monza, con i nerazzurri che vogliono altri 3 punti dopo la gara di San Siro. Il tecnico ex Lazio oltre i due calciatori può contare anche su un Florenzi in grande spolvero.