Inter – Bologna, le scelte di Inzaghi e Italiano | Le formazioni

Inter a caccia dei tre punti per metter pressione al Napoli, obiettivo dei nerazzurri conquistare l’intera posta in palio nelle due gare da recuperare e sorpassare il Napoli portandosi in vetta. Primo avversario il Bologna, questa sera a San Siro attacco affidato a Lautaro Martinez e Thuram, ancora panchina per Frattesi.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-BOLOGNA

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Casale, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano.