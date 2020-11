Inter, Conte ritrova Sensi ma non Brozovic: la situazione

Una buona e una cattiva notizia per Antonio Conte in vista delle prossime gare

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, può sorridere a metà. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, Marcelo Brozovic non è risultato negativo all’ultimo tampone Covid19. Il centrocampista croato è risultato positivo durante gli ultimi impegni con la nazionale croata e rientrato in Italia è scattata la quarantena domiciliare. Nelle scorse ore i test sierologici hanno evidenziato ancora la sua positività al virus. Brozovic quindi non ci sarà contro il Real Madrid nella sfida di Champions League.

La notizia buona, invece, è il recupero di Stefano Sensi. Dopo più di un mese il centrocampista è tornato ad allenarsi con il gruppo, seppur parzialmente. Conte vuole farlo rientrare gradualmente e per questo motivo è molto più probabile rivederlo nella sfida di Serie A contro il Sassuolo in programma sabato a Reggio Emilia.