Inter: Conte sull’orlo di una crisi di nervi

L’Inter è Lukaku-dipendente, e Conte è sull’orlo di una crisi di nervi

Il famoso patto di Villa Bellini inizia a scricchiolare, le decisioni prese da Zhang ad Agosto sembrano il copione di un film, ognuno recita la sua parte, ma in questo momento l’attore principale, sembra aver perso la sua carica.

In effetti conosciamo Conte come un allenatore che quando è in panchina sembra posseduto, non si ferma un attimo, ed invece nella partita contro il Parma è sembrato quasi arrendevole, non capendo che forse le colpe sono anche sue.

Non si può snaturare una squadra, così come non si possono snaturare i giocatori, schierandoli in campo quasi a caso e non nel loro ruolo naturale.

C’è anche da dire, che siamo all’inizio della stagione e tutto può accadere, anche se ieri Marotta ha tirato delle frecciatine al suo allenatore, facendo presente le mancanze dell’Inter in campo.

Servirebbe probabilmente un Mea Culpa da parte dell’allenatore ex bianconero, ed attuare un cambio di modulo, vsito che questo 3-5-2 non ci convince appieno.